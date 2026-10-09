Здесь всегда клюёт

Работники филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» приступили к активной фазе путины-26. Живой серебристый товар, выращенный ими на пруду в селе Талицкий Чамлык, реализуется потребителям трех областей, Липецкой, Воронежской и Тамбовской.

Четверг, 1 октября. На территории рыбоводческого хозяйства привычная суета. У рыбоприемного канала установлен металлический сортировочный стол. Работа спорится: рыбоводы Евгений Аврамец и Павел Малыхин ловко загружают сачками партии рыбы. В другие смены трудовую эстафету подхватывают их коллеги Александр Батов, Александр Мананков, Юрий Муравлев, Сергей Васнев и Николай Шуков. Все финансовые потоки регулирует главный бухгалтер предприятия Татьяна Комарова.

Во время очередной погрузки директор филиала Владимир Татаринцев взвешивает рыбу на электронных весах и заносит данные в тетрадь. Стреловой кран «Пионер» подает партию карпа к загрузочному люку прямоугольного бака, установленному в кузове «Газели». Бак наполовину заполнен водой, которую обогащает кислородом мощный компрессор. В дороге рыба должна чувствовать себя максимально комфортно, и прибыть к месту торговли в идеальном состоянии. Водители-продавцы Алексей Татаринцев и Павел Малыхин-младший развозят ее по торговым точкам согласно составленному ранее графику. Через их руки за время путины проходит не менее тридцати процентов от всего количества рыбы, реализуемой филиалом. Серебристый товар с нетерпением ожидают в Тамбовской и Воронежской областях. Не обделены вниманием наших рыбоводов жители областного центра и ряда населенных пунктов Добринского округа. В эти дни особым спросом пользуется карп, нагулявший за лето жирок. Специально за ним едут в Талицкий Чамлык индивидуальные предприниматели из Грязей, Липецка и Воронежа. Некоторые добринцы, не дожидаясь доставки рыбы в Добринку, сами приезжают за ней на пруд. Отказа в приобретении серебристого товара никто не получает.

Почему улов из Талицкого Чамлыка пользуется таким спросом? Ответ прост: качество. Во-первых, пруды питаются родниковыми водами, обладающими природной чистотой. Во-вторых, строгий рацион. Основу меню составляет качественный зернофураж, который хозяйство по бартеру приобретает у проверенных партнеров, фермеров из Эртильского округа Воронежской области и даже из Задонского мужского монастыря. За время откорма жители подводного царства съели не один десяток тонн гранулированных кормов.

— Пруд мы зарыбили в последних числах апреля, а кормовой конвейер запустили в середине мая — пояснил В.Татаринцев, Наша рыба и в эти октябрьские дни активно набирает вес

Путина-26 только набирает обороты, и впереди у коллектива рыбхоза еще много работы. В планах руководства филиала не только расширение географии поставок, но и увеличение объемов производства, чтобы «серебристый товар» из Талицкого Чамлыка был доступен каждому, кто ценит натуральный вкус и пользу свежей рыбы.

Пока на улице стоит благоприятная погода, талицкие рыбоводы стараются максимально эффективно использовать каждый световой день. Ведь для них «рыбное место» не просто удачное название, а результат ежедневного, кропотливого труда, который приносит радость и пользу тысячам покупателей.