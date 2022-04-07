Областная профилактическая акция «Здоровое долголетие» состоялась в Елецкой центральной районной больнице. Ведущие медицинские специалисты Липецкой области не только проводили углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже стоят на диспансерном учете в районных и центральных районных больницах, но также отбирали больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров и при необходимости в учреждениях здравоохранения за пределами региона.

Врачи осмотрели более 100 пациентов. Направление на консультацию в областную медицинскую организацию получили 22 человека, на консультацию за пределами Липецкой области – один пациент, на госпитализацию – один человек.

Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности областной власти. «Значительные усилия в этой сфере, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, – способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».

Кроме того, во время проведения акции главные специалисты области оказывают организационно-методическую помощь врачам районных и центральных районных больниц, проводят мастер-классы и рабочие совещания по вопросам организации здравоохранения и улучшения состояния общественного здоровья. В этот день для жителей района работали и информационные площадки Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В течение 2022 года акция «Здоровое долголетие» охватит все районы Липецкой области. Проведение акции позволяет достичь главной цели – активного предупреждения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышения доступности специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов Липецкой области. Следующая акция пройдет 19 апреля в Воловском районе.