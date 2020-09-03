«Здоровое долголетие» пришло в Краснинский район

Профилактическая акция «Здоровое долголетие» состоялась накануне в Краснинской районной больнице. Главные специалисты Липецкой области осмотрели почти 60 пациентов, выдано пять направлений на консультацию в областную медицинскую организацию.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, на протяжении ряда лет во всех районах Липецкой области проводились различные акции по профилактике сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но главным отличием данной акции от проводимых ранее в нашем регионе стало то, что в ней принимают участие врачебные бригады, в состав которых входят главные специалисты области различного профиля. Это кардиологи, неврологи, онкологи, гинекологи, пульмонологи, хирурги, гастроэнтерологи и другие, занятые в ведущих клиниках региона. Кроме того, задействуются мобильные диагностические комплексы. Именно их участие позволяет достичь главной цели акции – активного предупреждения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышения доступности специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов Липецкой области.

В ходе акции «Здоровое долголетие» главные специалисты управления здравоохранения области провели углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже стоят на диспансерном учете в районных и межрайонных больницах. Также они отобрали больных для оздоровления и лечения в областных многопрофильных стационарах и при необходимости за пределами области. Также была организована и общепрофилактическая работа для населения. На информационной площадке долгоруковцам раздавали буклеты по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

Всего начиная с августа 2020 года за время проведения профилактической акции «Здоровое долголетие» врачи узких специальностей приняли 311 пациентов. Следующий выезд состоится 10 сентября, в 10 утра медицинские работники будут ждать своих пациентов Становлянской районной больнице.

«Основные показатели, на которые ориентируется государство и общество при оценке системы здравоохранения, – качество жизни и долголетие населения страны. Но продолжительность жизни и активное долголетие зависит не только от эффективной работы медицинских учреждений и качества оборудования, но и от комплекса профилактических мер по предупреждению преждевременной смертности», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.