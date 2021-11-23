Победителей творческого конкурса по основам дорожной безопасности чествовали в областном центре культуры, народного творчества и кино. Региональный конкурс «Зеленая волна» несколько десятилетий проводится в Липецкой области. Его организаторы – ГИБДД, областное управление культуры и туризма, местное отделение Союза театральных деятелей РФ ставят задачей вовлечение работников сферы культуры и искусства, отдельных творческих коллективов и авторов в профилактическую работу.

В этом году в конкурсе приняли участие десятки творческих коллективов и авторов, чьи произведения призывают соблюдать Правила дорожного движения, учат маленьких пешеходов вести себя на проезжей части культурно и безопасно, пропагандируют использование средств пассивной безопасности на дорогах и в транспортных средствах.

Среди награжденных благодарственными письмами коллективы липецких театральной студии «Капитошка», театр на колесиках «Веселый БОБРиК», подготовившие несколько обучающих спектаклей для воспитанников детских садов и учеников младших классов. За активную пропаганду на своей сцене тематики дорожной безопасности был отмечен областной центр культуры, народного творчества и кино.

Отмечен дипломами конкурса и неординарный подход к обучению детей дошкольного и младшего школьного возраста основам дорожной безопасности театральным коллективом детского сада №2 поселка Добринка, задонским и долгоруковским центрами культуры, досуга и народного творчества.

Заслуженный работник культуры РФ, руководитель народного вокального ансамбля «Шанс» Владимир Дерюгин и его супруга Валентина из Долгоруково написали стихи и музыку к тематической авторской песне. Ее исполнила художественный руководитель долгоруковского центра Евгения Евстигнеева, произведение удостоено первого места. Наград удостоились и авторы и исполнители песен, посвященных юидовскому движению, заслуженный артист РСФСР, композитор Вячеслав Мельник, член Союза Российских писателей, действительный член Петровской Академии наук и искусств, академик международной русской словесности, член союза журналистов, поэт Павел Кузовлев. Дипломы были вручены липецкому солисту Роману Бирюкову, руководителю вокальной студии «Фортуна» липецкой школы №29, певице Наталии Руссковой.

За победу в номинациях «Музыкальное произведение по безопасности дорожного движения», «Малые театральные формы» были награждены художественные коллективы из Долгоруковского, Воловского, Становлянского, Елецкого, Добровского, Задонского, Хлевенского, Краснинского районов, города Ельца.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с деятелями искусства и культуры, их вклад в дело пропаганды основ дорожной безопасности очень значим», – отметил руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Панасович.