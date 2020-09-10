«Зеленхоз» приступил к работам на территории Центрального пляжа в Липецке

Специалистам “Зеленхоза” предстоит произвести вырубку зелёных насаждений и корчевание пней на территории Центрального пляжа в Липецке. Это необходимо, чтобы отсыпать песком участки вдоль пешеходных дорожек.

– В связи с окончанием купального сезона мы приняли решение засыпать песок только на «верхнем» участке пляжа. К работам у прибрежной зоны вернемся в следующем году, чтобы липчане во время отдыха наслаждались чистым песчаным покрытием, – пояснили в городском управлении главного смотрителя.

Одновременно продолжается реконструкция объездной дороги первого мостового перехода. Здесь, как и на разворотной площадке для автобусов, уже выполнили укладку верхнего слоя асфальта – его общая площадь составила порядка 15 тысяч квадратных метров. Также специалисты установили 198 метров бортового камня.

На дороге за памятником народовольцам продолжают укладывать выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия – выполнена примерно четвертая часть от общего объёма работ. Также здесь ведутся работы по монтажу бордюров – готовность 90 процентов.

Обустройство подъездных путей в районе коттеджного поселка завершено – здесь уложили верхний слой асфальта площадью более тысячи квадратных метров. Также сейчас проводится проверка исполнительной документации по выполненному недавно ремонту парковки у здания «Фрегата», говорится в сообщении городской администрации.