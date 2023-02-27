В этом году к женскому празднику в теплицах «Зелехоза» вырастили 18,5 тысячи тюльпанов 24 сортов. Цветовая гамма их разнообразная – есть белые, фиолетовые, розовые, красные, оранжевые, жёлтые.

Луковицы были посажены поздней осенью. Зимовку они провели в холодных условиях. А в феврале кассеты перенесли в теплицы и постепенно повышали температуру воздуха от 9 до 15 градусов тепла. Теперь по мере созревания цветы снимают с земли, упаковывают и отправляют в холодильники вместе с луковицами. Там растения дожидаются предпраздничных дней. Перед реализацией цветы перенесут в воду вместе с луковицами – так они смогут пролежать до двух недель.