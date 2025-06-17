Зеленый автобус вновь проедет по Липецку 22 июня

Экологическая просветительская акция «Зелёный автобус» пройдет в Липецке 22 июня. С 9:40 до 14:00 жители города смогут сдать на переработку пластик, текстиль, бумагу, вышедшую из строя технику и электронику. Первой остановкой станет «Трест «Липецкстрой», последней – «Елецкий микрорайон». Всего автобус сделает 45 остановок.

По пути следования в шести точках будут проходить интерактивные мастер-классы, которые помогут узнать больше о раздельном сборе отходов и сформировать экологическое мышление. Липчане смогут увидеть процесс переработки бумаги, пластика, работу ПЭТ-бота, инжектора, велошредера.

«Выход Зеленого автобуса на линию уже стал хорошей традицией для Липецка. Так горожане привыкают к раздельному сбору мусора и сдаче отслуживших вещей на вторичную переработку. При этом у жителей появляется чувство сопричастности к заботе об экологии и чистоте планеты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.