Эколого-просветительская акция «Зелёный автобус» вновь состоится в Липецке 22 сентября. С 12:00 до 16:00 «Зелёный автобус» пройдет по городу и сделает 39 остановок. Старт от остановки «улица Прокатная», полный маршрут – в прикрепленных фотографиях. Волонтёры соберут у липчан вещи четырёх фракций: пластик, текстиль, бумага, отслужившая техника или устаревшая электроника. Все это отправится на переработку для вторичного использования.

Кроме того, на 10 площадках города вблизи остановочных пунктов «Зелёного автобуса» активисты проведут разнообразные мастер-классы и развлечения. В списке активностей: ЭкоГТО (Октябрьский рынок), точка переработки бумаги (площадь Плеханова), пункт переработки пластика (Быханов сад), игра «Лесной боулинг» (Дом художника), мастер-класс по изготовлению ручек из вторсырья (Областной дворец культуры), изготовление поделок-травянчиков (улица Гагарина), интересные лекции о лесе и уходе за ним (площадь Героев и Театральная площадь), ЭкоЛото (11-й микрорайон), изготовление сувениров (улица Терешковой).

Акцию проводит региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема» при поддержке управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. Аналогичная акция уже проходила в Липецке в августе. За пять часов работы «Зелёный автобус» собрал больше 600 кг вторсырья: 250 кг техники, 200 кг макулатуры, 100 кг текстиля, 50 кг пластика. Все это отправили на переработку.

«Бережное отношение к ресурсам – это вопрос не только к экологам и крупным предприятиям, но и задача для каждого из нас. Пользу вторичной переработки – и в экологическом, и в экономическом планах должны понимать все – и дети, и взрослые. Подобные яркие и зрелищные акции, как «Зеленый автобус», хороший пример пропаганды природосбережения и приобщения к общему экодвижению», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.