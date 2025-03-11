«Зелёный автобус» снова проедет по улицам Липецка в субботу 15 марта. Цель акции – сбор у жителей разнообразного мусора из четырёх фракций: пластика, текстиля, бумаги, ненужной техники или неисправной электроники. Также будут приниматься блистеры от таблеток.

Организаторы акции увеличили количество остановок до 43. Это позволит собрать ещё больше ненужных вещей, чтобы переработать их и использовать вторично.

В течение дня волонтёры движения «Экосистема», сотрудники управления лесного хозяйства, а также управления экологии и природных ресурсов проведут для липчан познавательные мастер-классы, а также поделятся способами сохранения и восстановления леса. Мероприятия пройдут на 5 площадках города рядом с остановками «Зелёного автобуса». Все сувениры участники интерактивных игр смогут забрать с собой на память.

«Бережное отношение к ресурсам – это вопрос не только к экологам и крупным предприятиям, но и задача для каждого из нас. Пользу вторичной переработки – и в экологическом, и в экономическом планах должны понимать все – и дети, и взрослые. Подобные яркие и зрелищные акции, как «Зеленый автобус», хороший пример пропаганды природосбережения и приобщения к общему экодвижению», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.