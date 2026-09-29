«Зелёный автобус» собрал в Липецке 250 кг вторсырья и вещей для переработки

В Липецке прошла экологическая акция «Зелёный автобус». Специальный транспорт совершил 41 остановку, чтобы жители могли сдать ненужные вещи и вторсырьё на переработку.

За день участники акции собрали больше 50 кг вышедшей из строя техники, 80 кг макулатуры, 100 кг текстиля и свыше 20 кг пластика.

Все собранные отходы отправятся на переработку. Вещи, сохранившие хорошее качество, будут переданы на благотворительность.

«Такие акции показывают, что жители региона готовы участвовать в решении экологических задач. Мы видим конкретный результат: сотни килограммов отходов не отправятся на свалку, а получат вторую жизнь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.