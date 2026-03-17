«Зелёный автобус» вновь проедет по Липецку 21 марта

Региональное отделение движения «Экосистема» вновь проведет акцию «Зелёный автобус» в Липецке 21 марта. На этот раз под девизом «Весеннее расхламление» автобус сделает 41 остановку (расписание и подробный маршрут – в карточках). Жители города смогут сдать в переработку пластик, ткани, бумагу, старую или неисправную технику, блистеры от таблеток, батарейки. Участников просят вещи в хорошем состоянии собирать отдельно, их могут передать в благотворительные организации.

«Подобные акции способствуют повышению экологической культуры, учат подрастающее поколение бережливому отношению к ресурсам и заботе о природе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.