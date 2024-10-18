Зелёный автобус Движения «Экосистема» вновь проедет по улицам Липецка 20 октября и сделает 61 остановку в разных районах. На 11 станциях пройдут экоактивности. В частности, на площади Плеханова, у Быханова сада, на улице Терешковой будут организованы точки по переработке бумаги, пластика, текстиля, у Областного дворца культуры – точка сбора блистеров. На площади Гагарина можно будет увидеть велошейкер, а изготовленные сувениры забрать с собой. На площади Революции – сыграть в «Лесное домино». Мастер-классы ждут на нескольких остановках: по изготовлению ручек из вторичного сырья – на улице Циолковского, по поделкам из листьев – на улице Гагарина, по экозакладкам – на площади Авиаторов, по посадке растений – на Театральной площади.

К приему допускаются: пластик, текстиль, бумага, электроника. Впервые можно будет сдать блистеры от лекарств. Помогать липчанам грамотно утилизировать отходы будут больше 100 активистов. Мероприятие организовано Липецким региональным отделением Движения «Экосистема» при поддержке Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. На предыдущем заезде 22 сентября липчане отдали на переработку больше 1300 килограммов вторсырья.

«Такие акции, прежде всего, играют важную просветительскую роль. Липчанам лишний раз напомнят, что грамотная утилизация – это важная составляющая бережного отношения к природным ресурсам, а вторичная переработка дает возможность сократить площади под мусорными полигонами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.