«Зелёный автобус» выйдет в экорейс по Липецку 13 апреля

Эколого-просветительская акция «Зелёный автобус» пройдет в Липецке 13 апреля. С 09:40 до 14:30 жители города смогут сдать на переработку пластик, текстиль, бумагу, вышедшую из строя технику и электронику.

Маршрут начнётся с остановки «Стадион «Пламя» и завершится на остановке «НЛМК». Все точки и время прибытия экобаса — на втором изображении. По пути следования «Зелёного автобуса» в восьми точках будут проходить интерактивные мастер-классы, которые помогут узнать больше об раздельном сборе отходов и сформировать экологическое мышление.

Акцию проводит региональное отделение всероссийского движения «Экосистема» при поддержке минприроды и экологии, минлесхоза Липецкой области. «Здорово, что с каждым рейсом у липчан всё больше интереса к «Зелёному автобусу»: забота об экологии становится частью нашей повседневной жизни», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.