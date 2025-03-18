«Зелёный автобус» за четыре часа собрал больше 1,25 тонны вторсырья на переработку

Впервые в этом году в Липецке прошла акция по сбору вторсырья «Зелёный автобус». Экобас сделал по городу больше 40 остановок, собрав у жителей больше 1,25 тонны ненужного: технику, текстиль, бумагу, пластик, батарейки и даже блистеры от таблеток. Липчане участвовали в экоиграх, проходили квест, экологические игры, занимались на велошейкере, слушали экоуроки — их проводили на пяти остановках.

Рейс «Зелёного автобуса» занял четыре часа. Он начался с остановки «Индустриальная улица», завершился — у торгового центра «Весна» на улице Кривенкова. Жители областного центра принесли 500 килограммов ненужной техники и вышедшей из строя электроники, 300 килограммов макулатуры, больше 200 килограммов пластика, 200 килограммов текстиля и 50 килограммов батареек. Собранное вторсырьё пойдёт на переработку. Акцию в областном центре традиционно проводит региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема» при поддержке областных Минлесхоза и Минприроды.

«Думаю, «Зелёный автобус» для липчан немного больше, чем просто акция по сбору ненужных вещей. Она объединяет людей вокруг одной важной цели — минимизации ущебра окружающей нас среде, заботе о ней. Отправляя вещи на переработку, давая им вторую жизнь, мы формируем культуру осознанного обращения с отходами», — не раз подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.