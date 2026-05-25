Зелёный остров в Липецке официально открылся для всех приверженцев спорта

Зелёный остров в Липецке сегодня официально открыли для всех приверженцев спорта. Как преобразилось место в ходе реконструкции, оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после торжественной церемонии нажатия символической кнопки «Старт».

На Зеленом острове появилось больше десятка кортов и площадок для разных видов спорта: баскетбола, мини-футбола, пляжного футбола, регби, воркаута, кроссфита, стритбола, настольного тенниса, пляжного волейбола, падел-тенниса, бадминтона, большого тенниса, панна-футбола, бочче, йоги, есть тренажеры и места для отдыха или ожидания. Инфраструктура продуманная, зоны просторные, комфортные, современные. Здесь смогут тренироваться воспитанники секций, спортшкол и федераций. Созданные условия позволяют профессионально готовиться к крупным чемпионатам и даже проводить их в Липецке.

«Пообщался с ребятами, их родителями и тренерами. Все довольны. Уже строят планы, как будут здесь тренироваться и проводить время. Здесь понравится заниматься профессионалам, любителям и вообще всем, кто хочет активно отдохнуть или попробовать себя в разных дисциплинах», – прокомментировал Игорь Артамонов.