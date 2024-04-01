Рекорд по количеству посещений в минувшую субботу установили жители Липецкой области в управлении имущественных и земельных отношений. 42 гражданина и юридических лица получили консультации по проблемным вопросам, связанным с землей и имуществом. Чаще всего липчане интересовались вопросами предоставления участков в собственность или аренду, обращались за консультацией по ставке арендной платы за землю сельхозназначения, предоставлением земельного участка участнику СВО, предоставлением участков под сад, огород, парк, туристический объект, а также земель сельхозназначения для крестьянского фермерского хозяйства.

Режим рабочей субботы действует в управлении имущественных и земельных отношений уже год. Эта мера неизменно пользуется большой популярностью у жителей Липецкой области, поскольку позволяет получить консультацию в выходной день.

Если вам необходима помощь специалистов по земельным и имущественным отношениям, вы также можете получить ее, в том числе, по субботам. Ближайшая рабочая суббота назначена на 20 апреля. Обратиться за консультацией можно по адресу: ул. Валентина Скороходова, 2, с 9:00 до 14:00. Рекомендуется предварительная запись по телефону: 8 (4742) 22 01 26.