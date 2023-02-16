Ремонт техники и прицепного инвентаря — задача номер один. Уже сейчас сельхозпредприятия и фермерские хозяйства готовят надежный технический тыл предстоящей посевной кампании.

В ООО «Долина», где побывал корреспондент «ДВ», в ремзоне трудятся 11 человек. Механизаторы и водители, вышедшие из отпусков, сразу принялись за дело. Кто-то восстанавливает сцепы боронок, кому-то поручено ремонтировать культиваторы, сеялки, разбрасыватели минеральных удобрений, тракторы и большегрузные автомобили.

— Состояние нашего технического арсенала, — рассказывает руководитель «Долины» Олег Брыкин, — мы оценили поздней осенью, когда завершили очередную полевую кампанию. На каждую единицу составили акты дефектовки узлов и агрегатов, требующих замены. В основном износу подверглись ходовая часть, коробки передач, задние и передние мосты. Для их восстановления приобрели необходимые ремкомплекты. Они обошлись нам в триста тысяч рублей. А в среднем по году наши затраты на запчасти составляют от полутора до двух миллионов рублей.

Нынешней весной в «Долине» планируют подкормить 340 гектаров озимой пшеницы, подготовить площади под сахарную свеклу и засеять этой культурой 250 га пашни, заделать в почву семена ячменя и подсолнечника. Также местным аграриям предстоит выполнить немалый объем работ по закрытию влаги, предпосевной культивации и внесению минеральных удобрений.

— Необходимый запас семян, минеральных удобрений и средств защиты растений у нас имеется, — так прокомментировал подготовку к выходу в поле Олег Брыкин, — горюче-смазочные материалы находятся у нас на базе. Приведем технику в порядок, и тогда будем ждать сигнала от солнышка.

По словам главы района Александра Пасынкова, на сегодня все сельхозпредприятия Добринского района активно включились в ремонтно-восстановительные работы. В 57 мастерских сельхозпредприятий всех форм собственности сейчас кипит работа.