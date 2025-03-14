Земледельцы Добринского района приступили к внесению удобрений

В минувший понедельник ряд хозяйств приступили к внесению удобрений на полях с озимой пшеницей. Одним из первых свою сельскохозяйственную технику вывел ИП глава КФХ Плешков В.Г., где и побывал корреспондент «ДВ».

Сельские труженики вели работы на поле в 78 гектаров в районе села Павловка. Всего в хозяйстве под озимую пшеницу сорта «безостая-100» отведено 246 гектаров. Сухая осень внесла свои коррективы во всхожесть растений. Тем не менее благодаря теплой зиме посевы хорошо ее пережили. А теперь ранняя весна диктует свои порядки. Пока есть влага в почве, нужно как можно быстрее подкормить зерновой клин. Норма внесения аммиачной селитры (250 кг на один гектар) строго соблюдается.

— На этом поле, — говорит Владимир Геннадьевич, — сев был поздним. Массового кущения всходов из-за сухой осени здесь не произошло. А подкормка минеральными удобрениями спровоцирует массовое кущение растений. За 2 дня планируем подкормить всю озимую пшеницу.

Пока выходить в поле на тракторах еще рано, подкорм-

ка здесь ведется с помощью самоходного разбрасывателя «Роса» белорусского производства. Эта высокопроизводительная техника на эластичных колесах с шиной-оболочкой низкого давления обладает высокой проходимостью на рыхлых и влажных почвах. При прохождении по посевам этот комплекс оказывает минимальное воздействие на них в колее транспортного средства.

Доверили «Росу» опытному механизатору Владимиру Чернышову. На подвозе удобрений задействованы Николай Кобелев и Алексей Клепиков. А Михаил Кургасов на телескопическом погрузчике «Маниту» занят на погрузке удобрений в бункер «Росы». Считанные минуты занимает весь процесс загрузки аммиачной селитры, и «Роса» устремляется вдаль.

Как рассказал глава Добринского района Александр Пасынков, нашим аграриям предстоит подкормить озимую пшеницу на площади почти 28 тысяч гектаров. К этим работам также приступили труженики ООО «Добрыня», ООО «Восход», ООО «Петровский Агрокомплекс». В ближайшие дни к подкормке посевов приступят и в других хозяйствах.

— Все сельхозпроизводители района, — говорит руководитель муниципалитета, — обеспечены удобрениями, горюче-смазочными материалами и запчастями. Уверен, что эти работы наши земледельцы завершат в оптимально короткие сроки.