Очередную партию гуманитарного груза для своих земляков – участников СВО собрали и отправили жители Нижнематренского и Дубовского сельских поселений.

– Наши ребята служат в одном дивизионе, – рассказывает и.о. главы Нижнематренского сельсовета Сергей Бирюков, – поэтому мы всегда объединяемся, когда планируем поездку к ним. Работаем по заявкам бойцов, приобретая для них самое необходимое.

В этот раз, по словам Сергея Николаевича, «за ленточку» отправили белье, обувь, топоры, ведра, переноску, казан, спальники, маскировочные сети и многое другое. По распоряжению главы района Александра Пасынкова землякам также передали

по их просьбе автономную газовую плиту и генератор.

Гуманитарный груз вместе с посылками из дома еле уместился в автомобиль «Соболь», загруженный под завязку. Сопровождали его до Белгородской области Сергей Бирюков вместе с добринскими казаками во главе с Владимиром Смольяниновым.

– Там нас встретили и забрали груз, – продолжает С. Бирюков.

– А вскоре один из наших парней, находящихся на передовой, прислал сообщение, что все получили в целости и сохранности. Благодарят за помощь всех земляков.

И действительно, с самого начала специальной военной операции нижнематренцы постоянно поддерживают ее участников. Когда мы попросили назвать самых активных помощников, работники сельской администрации, побоявшись кого-то обидеть, отметили пенсионеров с улицы Спортивной.