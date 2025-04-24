Зерновые и рапс посеяны в Добринском районе

Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, по состоянию на 23-е апреля наши аграрии завершили сев яровых зерновых культур (30000 га) и рапса (3700 га). Полным ходом идет сев подсолнечника, эта техническая культура посеяна в районе на 9500 гектарах из 12800, что составляет 74 процента от плана.

Также селяне активно сеют сахарную свеклу. Из 20400 га, отведенных под эту техническую культуру, к сегодняшнему дню дражированные семена уложены в почву на площади 10200 гектаров.

Труженики ООО «Добрыня» сеют сою. Согласно плану, эта культура должна занять в районе 12000 гектаров. К севу кукурузы на зерно приступили полеводы КХ «Чара» и ООО «Пушкинское». «Царицу полей» планируют разместить на 7000 га добринских черноземов.

«Весна – время активного роста растений, и задержка с полевыми работами может негативно сказаться на их развитии и продуктивности. Эффективное выполнение весенней полевой кампании является ключевым фактором для достижения высоких результатов в сельском хозяйстве», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.