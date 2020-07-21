Жалко, но не прокормить. Как быть хозяевам пушистых подопечных?

Проблема ответственного отношения к животным время от времени поднимается на страницах нашей районной газеты. И в то время как одни избавляются от «надоевшего» котика или собаки, другие подкармливают обитающих у магазинов «брошенок», покупая им еду, или, как эти две наши читательницы, пытаются отдать «лишних» котят в хорошие руки.

Действительно, многочисленное кошачье потомство — это серьезная проблема для любителей животных.

Большинство современных ветеринаров рекомендуют стерилизовать питомца, что избавит в будущем хозяев от необходимости пристраивать куда-то родившихся котят.

Андрей Черникин.

Андрей ЧЕРНИКИН, ветврач Добринской СББЖ:

— В нашем районе эта услуга довольно востребована среди владельцев кошек и котов. Например, только в прошлом году было проведено 52 операции по стерилизации животных, с начала нынешнего — уже 32. Стоимость каждой — от одной до двух с небольшим тысяч рублей (зависит от пола и веса животного).

Проводить стерилизацию кошек и котов можно с 7-8-месячного возраста. Предварительно проверяется физическое состояние четырехлапого «пациента», и если нет противопоказаний, проводится операция.

Восстановительный период зависит от ухода за животным. Если он надлежащий, то уже на 12-й день после операции снимаются швы и ваш питомец может вести привычный образ жизни.