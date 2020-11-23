Жалоб от липчан на уборку снега во дворах пока не поступало

С началом снегопада сегодняшнего к уборке дворовых территорий Липецка приступили управляющие компании. Ранее все коммунальщики подтвердили готовность к работе в зимний период.

Липчанам напоминают, что, если УК некачественно выполняет работы по уборке снега или вовсе бездействует, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8 (800) 450-48-48. В течение четырёх часов заявку должны принять в работу. В течение суток – исполнить.

В ЕДС принимают обращения по уборке снега на всех участках улично-дорожной сети города. Пока жалоб от липчан не поступало.

По данным синоптиков, 23 ноября в Липецке выпало более пяти сантиметров снега. Последствия снегопада продолжают устранять рабочие и техника муниципального управления благоустройства.