В регионе

Жалоб от липчан на уборку снега во дворах пока не поступало

19 секунд назад
1 посмотрели

С началом снегопада сегодняшнего к уборке дворовых территорий Липецка приступили управляющие компании. Ранее все коммунальщики подтвердили готовность к работе в зимний период.

Липчанам напоминают, что, если УК некачественно выполняет работы по уборке снега или вовсе бездействует, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8 (800) 450-48-48. В течение четырёх часов заявку должны принять в работу. В течение суток – исполнить.

В ЕДС принимают обращения по уборке снега на всех участках улично-дорожной сети города. Пока жалоб от липчан не поступало.

По данным синоптиков, 23 ноября в Липецке выпало более пяти сантиметров снега. Последствия снегопада продолжают устранять рабочие и техника муниципального управления благоустройства.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments