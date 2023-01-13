Январь принес в регион резкое похолодание, в связи с чем участились обращения жителей по поводу некачественного теплоснабжения в домах. Только с 1 по 13 января в региональную Госжилинспекцию поступило порядка 50 обращений, касающихся проблем с отоплением. Все они находятся в работе. В причинах нарушения подачи тепла по ряду адресов в Липецке сегодня разбирались начальник отдела лицензионного контроля Госжилинспекции Константин Кириллов и начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства городского департамента ЖКХ Евгений Кладов.

Первая точка – дом №4 на улице Терешковой. Жители жаловались, что температура в квартирах не соответствует норме. Проверка показала – управляющая компания провела регулировку внутридомовых систем. Во время отопительного сезона температура в квартирах не должна опускаться ниже 18 градусов, в угловых – ниже 20 градусов. Здесь она составляет 22 градуса. Похожая ситуация была и в доме №24 на улице Мичурина. Однако благодаря работе УК проблема решена – ресурс в помещения поступает в полном объеме.

А вот в квартире №2 в доме №7 по улице Юных Натуралистов температура составляет 18,9 градусов, однако на вводе в дом подается теплоноситель ненадлежащего качества. Из-за этого, по заверениям представителя УК, регулировку систем приходится проводить регулярно.

«Каждый случай и каждое обращение индивидуально. Однако чаще всего проблемы вызваны предоставлением теплоносителя ненадлежащего качества. Все обращения, касающиеся отопления, держим на контроле и оперативно отрабатываем. В случае выявления нарушений и их неустранения – накладываем штрафы как на управляющие, так и на ресурсоснабжающие организации», – подчеркнул Константин Кириллов.

По всем проблемам, связанным с отоплением, необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному круглосуточному номеру 8(800)450-48-48 либо в управляющую компанию (её номер указан в квитанции за содержание и ремонт жилья). Если проблема не решается – в ГЖИ по телефону 8 (4742) 22-13-16 или с помощью платформы ГИС ЖКХ.