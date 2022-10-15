Отопительный сезон в Липецке начался 3 октября. Месяц дали специализированным организациям на наладку гидравлического режима в многоэтажках. За работой коммунальщиков пристально следят специалисты Государственной жилищной инспекции региона и городского департамента ЖКХ. Индикатор качества – обращения жителей. Согласно им, в областном центре около 40 домов, где есть проблемы с отоплением.

В причинах отсутствия тепла по ряду адресов сегодня, 14 октября, разбирались и.о. руководителя Госжилинспекции Юрий Букреев и председатель городского департамента ЖКХ Андрей Переверзев.

«Все обращения будем оперативно отрабатывать, смотреть, где проблема, – на внутридомовых сетях или на внешних. В случае выявления нарушений и их неустранения – накладывать штрафы как на управляющие, так и на ресурсоснабжающие организации», — подчеркнул Юрий Букреев.

Первая точка – дом №1 на улице Октябрьская. Жители жаловались, что отопление к ним так и не пришло. Однако уже утром управляющая компания провела регулировку внутридомовых систем и ресурс стал поступать в квартиры. Согласно показаниям пирометра – прибора для бесконтактного измерения температуры – показатели в помещениях соответствуют норме. Напомним, во время отопительного сезона температура в квартирах не должна опускаться ниже 18 градусов, в угловых – ниже 20 градусов.

В домах №17а и №53 на улице Неделина температура также соответствует нормам, однако здесь снижены параметры теплоносителя из-за работ на сетях ресурсоснабжающей организации.

«Будем решать проблему совместно с компанией, меняющей здесь сети. Земляные работы, влияющие на подачу тепла, должны быть завершены в кратчайшие сроки», — отметил Андрей Переверзев.

Напомним, если тепло так и не пришло в дом или в квартире остаются холодными отдельные стояки, необходимо звонить в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному круглосуточному номеру 8(800)450-48-48 либо в управляющую компанию (её номер указан в квитанции за содержание и ремонт жилья). Если проблема не решается – в ГЖИ по телефону 8 (4742) 22-13-16 или с помощью платформы ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/#!/main).