Липчане с приходом весны стали обращаться в областную Госжилинспекцию с жалобами на ненадлежащее состояние придомовых территорий. За апрель в адрес ГЖИ поступило около 50 обращений, 37 из них – по содержанию контейнерных площадок. «Контроль за качеством предоставления услуг в сфере ЖКХ жителям региона необходимо усилить. Это общая задача всех ответственных служб и ведомств», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сегодня исполняющий обязанности руководителя Госжилинспекции Юрий Букреев совместно с представителями департамента ЖКХ и департамента развития территории Липецка проинспектировал уборку придомовых территорий и контейнерных площадок в областном центре. Рейд начался во дворе дома №49 на улице Неделина. Здесь проверяющие не выявили нарушений.

Иначе обстоят дела у двух контейнерных площадок рядом с домом №19А на проспекте Победы. Там мусорные контейнеры завалены хламом. По словам директора ООО «УК «Вариант», нарушения будут устранены до пятницы. В районе дома №35 на улице Меркулова к управляющей компании нет нареканий, придомовая территория в надлежащем состоянии, но есть замечания к региональному оператору – контейнерные площадки переполнены. «Если управляющие компании не будут наводить порядок, будем спрашивать более жестко. Поэтому здесь нужно сделать выбор: либо наводим порядок, либо со стороны Госжилинспекции будут применяться радикальные меры», – пояснил Юрий Букреев. Всего в рамках выезда было обследовано 12 контейнерных площадок. Подобные рейды будут продолжены.

В случае некачественной уборки придомовой территории и контейнерных площадок жители должны обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Также можно сообщить о проблеме в Единую диспетчерскую службу региона по бесплатному номеру 8-800-450-48-48. Если проблема не решается, то обращаться нужно в ГЖИ по телефону 8 (4742) 22-13-16 или с помощью платформы ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/#!/main).