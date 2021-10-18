В «Газпром газораспределение Липецк» поступило более ста обращений, в которых жители жалуются на действия ООО «Городская газовая служба» г. Барнаула. Как следует из обращений, представители организации навязывают людям услуги по замене и установке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в том числе приборов учета газа, гибкой подводки и кранов, являющихся общедомовым имуществом.

В большинстве случаев меняется оборудование с неистекшим сроком эксплуатации, находящееся в исправном техническом состоянии. Кроме того, собственники жалуются, что услуги оказываются по завышенным ценам, а оплата производится на личную карту сотрудников компании. При этом договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не заключается, что является нарушением постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410. Отсутствует данная организация и в реестре Государственной жилищной инспекции по Липецкой области, опубликованном на официальном сайте ГЖИ, что ставит под вопрос законность действия указанной организации.

Нередко после проведения указанной компанией работ по установке и замене газовых приборов в аварийно-диспетчерскую службу 04 поступают жалобы на запах газа в квартире. Специалистам «Газпром газораспределение Липецк» приходится устранять выявленные утечки. Попутно выявляются случаи нарушения пломб, установленных на местах присоединения приборов учёта газа к газопроводу. Сведения о нарушении пломб «Городская газовая служба» в «Газпром межрегионгаз Липецк» не передаёт.

В целях предотвращения аварийных ситуация на газораспределительных сетях компанией «Газпром газораспределение Липецк» направлены обращения в УМВД России по г. Липецку, прокуратуру Липецкой области, Государственную жилищную инспекцию, главе г. Липецка с просьбой провести проверку деятельности ООО «Городская газовая служба» на предмет ее законности, и в случае выявления нарушений принять необходимые меры.

Согласно действующему законодательству работы по установке и замене газовых приборов, включая счетчики газа, могут осуществлять только специализированные организации, зарегистрированные на сайте Государственной жилищной инспекции Липецкой области. Установка счетчиков газа иными организациями является незаконной. Соответственно поставщик газа не имеет законных оснований пломбировать такие счетчики и принимать к учету их показания. К работам на внутриквартирном газовом оборудовании должны допускаться специалисты тех компаний, с которыми у собственника жилья заключен договор на техническое облуживание газового оборудования.