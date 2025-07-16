Жара сменилась ураганом

Аномально жаркая погода, которая установилась в конце прошлой недели, резко сменилась погодными катаклизмами. На территории соседней Воронежской области и в ряде районов Липецкой выпал крупный град, который убил урожай, нанес вред имуществу людей. Наибольший ущерб стихия в Добринском районе нанесла жителям Дубовского поселения, где в ночь с воскресенья на понедельник, помимо ливня, прошел еще настоящий ураган.

— Сильный ветер частично раскрыл крышу на одном многоквартирном доме и одном частном (полностью унесло ветром), — говорит глава поселения Денис Пригородов. — Без кровли также остались три сарая. Непогода бушевала примерно час по времени, но ущерб нанесла огромный. Поклонный крест, изготовленный из металла и установленный на въезде в Дубовое, буквально согнуло под натиском урагана. Было повалено порядка 30 деревьев, что привело к обрывам на линии электропередач.

Администрация поселения ликвидирует последствия непогоды, убирает поваленные деревья. Жильцы поврежденного частного дома ремонтируют разрушенную ветром кровлю. Добринские электрики восстановили электроснабжение уже в течение понедельника. Сельская администрация подготовила и направила в Фонд капитального ремонта Липецкой области обращение о создании комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией многоквартирному дому. Специалисты фонда капремонта приедут на место ЧП и все повреждения запротоколируют, после чего кровлю отремонтируют.