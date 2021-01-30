Первая русская революция 1905–1907 годов охватила бескрайнюю Российскую империю. Страна была охвачена забастовками рабочих, волнениями во флоте и армии. Поднялись и сельские труженики. Крестьянские волнения докатились и до территории нынешнего Добринского района. Особенно изобилует событиями 1906 год.

Самыми пассивными формами таких беспорядков было принятие всем крестьянским обществом приговоров об аренде земли в помещичьей экономии, о расценках при уборке урожая у барина. А самой такой радикальной формой стали сгоны наемных сельскохозяйственных батраков-подёнщиков с помещичьей земли. Вашему вниманию предлагаются два документа, проливающие свет на события в селе Пушкино.

Но события эти отличаются друг от друга, ибо каждая из сторон происходящее трактует по-своему.

Телеграмма поверенного крестьянского общества с. Пушкина Рябова губернатору

21 июня 1906 г.

Новочеркутино-Тамбов.

По телеграмме Вашего превосходительства пушкинское общество решило уступить во всем согласно Вашему указанию и пошло к управляющему вотчины графини Остен-Сакен, чтобы достигнуть взаимно мирного соглашения и немедленно встать на работы.

Приближаясь к садьбе, народ встретили стражники под командой управляющего Чернеевского. Народ предупреждал, что идёт с мирными целями, безоружные. Несмотря на это Чернеевский выстрелил по народу из ружья, а затем последовали залпы стражников, причём оказалось, что один смертельно ранен, а двое ранены в ноги, пятеро биты нагайками.

Никаких подстрекателей не было, просим защиты, следствия и немедленного распоряжения воспрепятствовать Чернеевскому уезжать из вотчины, как он намерен. Для успокоения народа прошу не оставить, ответить.

Поверенный общества Рябов.

Из отношения исполняющего должность прокурора Воронежского окружного суда тамбовскому губернатору о расстреле крестьян с. Пушкино.

11 августа 1906 года.

Вследствие отношения от 22 июня сего года за № 8335 имею честь уведомить Ваше превосходительство, что, как донёс мне 23 минувшего июня за №549 товарищ прокурора заместитель Задонского участка, 11 июня с.г. (по старому стилю) крестьяне с. Пушкина на сельском сходе установили размер платы за уборку хлеба в имении гр. Остен-Сакен, составили об этом приговор и выбрали четырех уполномоченных, которые в тот же день явились к управляющему имением Чернеевскому и заявили ему, что они будут производить уборку десятины ржи за 20 руб., десятины овса – за 15 руб., подённо будут брать по 3 руб. мужчины и по 2 руб. женщины.

Управляющий ответил, что таких цен он дать не может. После этого к управляющему ещё несколько раз являлись уполномоченные от тех же крестьян и продолжали настаивать на своих требованиях.

21 июня, около 6 часов вечера, в Пушкине послышался набат, а затем к имению двинулась толпа около 1000 человек с женщинами и детьми. Недалеко от имения на выгоне толпе загородили дорогу конные стражники в числе 17 человек, которая стала напирать на них с криками: «Лови их, рви».

Стражники сначала 2 раза выстрелили на воздух, а когда это не помогло, дали залп, причем ранены 3 человека, после чего толпа ушла.

Цель прихода толпы к имению еще точно не установлена. До управляющего Чернеевского доходили слухи о предполагаемом погроме, а стражник Волокитин, по его словам, слышал, как в толпе кричали «громи», с другой стороны, сельский староста и некоторые из крестьян удостоверяют, что толпа шла только для окончательных переговоров с управляющим, а равно имеются указания и на намерение крестьян снять с работы крестьян других сёл, работающих в имении…

И.д. прокурора.

От редакции: Подпись исполняющего должность прокурора неразборчива.