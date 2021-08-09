Постепенно на полях района стихает гул уборочной страды. Жатва для добринских аграриев практически завершена. Мы побывали в ООО «Петровский агрокомплекс»», где посмотрели, как на «дожинках» работает одно из лучших сельхозпредприятий муниципалитета.

В уборке яровой пшеницы задействован один механизированный отряд, состоящий из восьми современных комбайнов, шести «Акросов» и двух «Полесий». Ячмень в хозяйстве обмолотили днями ранее. На месте работы отряда – мощная техника, большегрузные автомобили с прицепами. Комбайнеры Николай Киреев, Олег Воробьев, Максим Манаенков, Владимир Кочетков, Иван Черных, Сергей Копцев, Александр Полунин и Дмитрий Каширский методично «утюжат» свои загонки. Без остановок и перекуров. Исключение делается лишь для выгрузки очередной партии зерна, десятиминутного обеда и заправки баков комбайна горючкой.

Нынешняя уборка зерновых культур стала сорок седьмой в трудовой карьере старейшего механизатора хозяйства Ивана Черныха. Первые центнеры хлеба он получил еще в 1973 году, управляя комбайном СК-4 в родной Курской области. Выйдя на заслуженный отдых, Черных не может сидеть без дела. Во время полевых работ всегда приходит на помощь родному сельхозпредприятию. Вот и на этот раз решил тряхнуть стариной. Лидером, конечно, не стал, но и в отстающие его записывать тоже не годится.

А что касается первенства среди механизаторов, то в этом году наивысший намолот, более 2000 тонн зерна, показал Владимир Кочетков. Молодой человек седьмой год подряд убирает хлеб, за это время успел наработать определенный опыт. Да и дружеские подсказки со стороны опытных коллег, взять того же Черныха, добавили парню уверенности и сноровки.

– От того, сколько каждый из нас намолотит, напрямую зависит наша зарплата, говорит Кочетков, – думаю, что в этом году я смогу порадовать своих близких дополнительным доходом.

Дальний край пшеничного поля практически не виден из-за облака пыли. В этом, на первый взгляд, хаотичном движении техники, все же есть свое четкое построение. За плечами тех, кто молотит, и кто отвозит, не одна, завершенная на отлично жатва. И механизаторы, и водители, прекрасно понимают: простои и мелкие несостыковки во время страды никому не нужны.

Последние партии зерна нынешнего урожая-2021 наполняют вместительные бункеры. От остановки комбайна для выгрузки хлеба до подхода машины проходит менее одной минуты. Водители Иван Поляков, Анатолий Медведев, братья Иван и Николай Перепелицыны, Евгений Синячкин, Анатолий Артюхов, Сергей Кочетков и Александр Полунин. Несколько минут уходит на погрузку зерна, и обмолот продолжается. У механизаторов задача одна – в максимально короткие сроки убрать хлеб с поля.

На краю лесопосадки находятся тракторы с плугом и наполненной водой бочкой. Убранные участки тут же дискуются. Этот агроприем доверен Андрею Мурашову. Затем верхний слой почвы удобрят и будут готовить под последующую культуру. На тракторе с бочкой дежурит Александр Янцон.

– Яровая пшеница, которую мы сеяли весной на месте гибели озимой, порадовала нас отдачей колоса, – говорит агроном отделения Сергей Литвинов, – с гектара получаем до сорока центнеров зерна. Страду продумали до мелочей, начиная от организации горячего питания в поле, и заканчивая стимулирующими мерами для тружеников. Мы оправили пшеницу на анализ, его результат нас полностью удовлетворил. Содержание клейковины оказалось в районе 28 процентов. Значит, новый урожай продовольственного класса, что отразится на более высокой цене его реализации.

Обмолотив последние загонки яровой пшеницы, весь технический арсенал «Петровского» перебазируется на край поля. Механизаторы и водители сдают агроному и службе охраны специальные талоны учета, позволяющие контролировать производственные процессы.

Как по заказу, сразу после этого водитель Владимир Хавлин на запыленном УАЗике-«буханке» доставил к месту работ горячий обед. Передвижная столовая на колесах оказалась очень кстати. Участники завершившейся жатвы получают от повара Марии Безгиной первое, второе и третье блюдо.

…Обед завершен. Колонна трогается в путь. Для участников завершившейся битвы за хлеб впереди еще немало важных дел. А сегодня эти люди, просто и по-деловому, дали финальный аккорд страды-2021.