Жатва всё ближе

Очередной весенний сев остался в прошлом. Чем сейчас живут труженики добринских полей? На этот вопрос ответили сельхозтоваропроизводители Добринского округа.

ФОРМИРУЕМ УРОЖАЙ

Индивидуальный предприниматель Марина Зюзина ведет свой бизнес на земле. По завершении весенней посевной в ее хозяйстве приступили к химической обработке посевов. Так, гербицидные составы против сорняков внесли на трехстах гектарах ячменя. Этот агроприем с высоким качеством выполнили Анатолий Гулевский и Сергей Кузнецов.

Сейчас ячмень находится в стадии формирования полноценного флагового листа, ключевого элемента, который обеспечивает питание колосу. От его состояния во многом зависит качество будущего зерна.

Озимую пшеницу сорта «собербаш» и семенной участок сорта «еланчик» обработали фунгицидами. Сейчас пшеничные наделы находятся в фазе колошения. Это переломный момент в развитии растения, с появлением колоса происходит переход к главному этапу, плодоношению, в результате которого формируется будущий урожай.

По оценкам М. Зюзиной, на сегодняшний день состояние зернового клина можно оценить на твердую четверку. Каким будет урожай — покажет время. Кроме зерновых культур, химическая защита была обеспечена всем посевам подсолнечника и кукурузы.

— В ближайшие дни, — отметила собеседница, — приступим к подготовке техники и зернового тока к началу жатвы-2026.

И УБЕРУТ, И СОХРАНЯТ

Такая же задача стоит перед работниками ООО «Пушкинское». Руководитель сельхозпредприятия Сергей Доля сообщил, что в ходе предстоящей жатвы новый урожай будут убирать два высокопроизводительных зерноуборочных комбайна «Нью-Холланд». Управлять мощными агрегатами будут опытные механизаторы — два Александра, Овчинников и Кудряшов.

Зерно с полей поступит на местный ток, где пройдет через мощный ЗАВ производительностью 50 тонн в час. Для более качественной подработки нового урожая на ЗАВе установили сепаратор САД, аэродинамическую машину для очистки и калибровки зерна, а также семян сельскохозяйственных культур. САД позволяет подготовить качественный посевной материал и товарное зерно, повысить классность продукции и ее будущую урожайность.

Повышенную влажность зерна при необходимости приведут в норму при помощи дизельной сушилки мощностью 30 тонн в час.

Новый урожай есть где хранить. На территории производственной базы ООО «Пушкинское» смонтированы три капитальных зернохранилища общим объемом свыше 10000 тонн. Огромные склады имеют надежные крыши и оборудованы системами вентиляции.

ДО РЕЗУЛЬТАТА — ОДИН ШАГ

Подсолнечник и кукуруза в этом году занимают в хозяйстве Александра Богачева по пятьсот гектаров. Как признается фермер, аномально холодная весна повлияла на состояние этих технических культур. Сейчас по сравнению с прошлым годом они немного отстают в развитии по биологическим срокам. И подсолнечник, и кукуруза вошли в стадии четвертого и второго листа соответственно.

Мощная осенняя подкормка площадей, занятых сейчас этими культурами, дает селянам повод для сдержанного оптимизма. Сложные удобрения и аммиачная селитра в эти дни помогают молодым растениям набирать силу.

Не лишней оказывается гербицидная обработка всех площадей. В междурядьях сорняков быть не должно. Пока же Богачев оценивает потенциальные намолоты маслосемян и зерна кукурузы, как удовлетворительные. До хороших результатов — один шаг.