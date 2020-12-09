Желая скрыть ДТП, жительница Липецкой области сделала ложный донос об угоне своего автомобиля

Приговором Елецкого районного суда жительница с. Измалково 1992 года рождения признана виновной в заведомо ложном сообщении о совершении преступлении.

Как установлено материалами уголовного дела, 3 сентября 2020 г. подсудимая, управляя личным автомобилем, совершила ДТП и скрылась с места происшествия.

Желая избежать ответственности, в этот же день она сообщила в дежурную часть полиции о якобы случившемся накануне угоне автомобиля.

Однако после обнаружения в результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиля, она призналась, что умышленно ввела сотрудников полиции в заблуждение.

В ходе возбужденного по данному факту уголовного дела, ей было предъявлено обвинение по ч.1 ст.306 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к штрафу в доход государства в размере 10 тыс. рублей.