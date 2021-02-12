В Добринском районном суде вынесли приговор женщине, которую обвиняли в грабеже с незаконным проникновением в жилище. Она забрала из холодильника мороженную тушку курицы “в счет долга”, пишет Gorod48.

Преступление было совершено 27 августа 2020 года. Пьяная подсудимая шла мимо частного дома и решила в него зайти. Ей не смог помешать в этом даже хозяин дома, который стоял в дверях. Женщина оттолкнула мужчину и бросилась к холодильнику и вытащила оттуда мороженную тушку цыпленка-бройлера, после чего скрылась.

Женщина свою вину полностью признала и объяснила поступок. По ее словам, она в тот вечер она пришла забрать долг у мужчины, которому ранее помогала по хозяйству. Тот стал отрицать, что должен ей что-то. Тогда женщина решила прибегнуть к радикальным мерам и просто забрала цыпленка. Награбленное она отнесла в дом сожителя, где добычу сварили и съели. Подсудимая раскаялась в преступлении и заверила, что совершила его под действием алкоголя.

Суд вынес обвинительный приговор. Ей присудили за грабеж 6 месяцев условного срока с годом испытательного.