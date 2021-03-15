12 марта в ОМВД России по Усманскому району обратилась 80-летняя пенсионерка с заявлением о том, что днем 12 марта в г. Усмань в квартире дома по ул. Ленина неизвестная похитила у нее 17 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержана неработающая ранее судимая 41-летняя местная жительница.

Подозреваемая оказывала помощь потерпевшей по дому. В этот день пенсионерка получила пенсию, при этом между потерпевшей и подозреваемой возникла конфликтная ситуация, в ходе которой злоумышленница схватила деньги со стола и убежала. Вину признала, обязуется компенсировать причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по пункту “г” части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.