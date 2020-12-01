Женщина погибла под колесами автомобиля в Хлевенском районе

Вечером 30 ноября в селе Елецкая Лозовка Хлевенского района произошло ДТП. На улице Центральной 39-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 46-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Похожий случай произошел в тот же вечер в Липецке. На ул. Циолковского 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ссанг Йонг Курон», допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 50-летнюю женщину. Пострадавшая также скончалась на месте ДТП.

“Наиболее частыми причинами наездов на пешеходов у автомобилистов становятся несоблюдение скоростного режима движения, которые не позволяют им вовремя среагировать и притормозить транспортное средство, – напоминают в Госавтоинспекции. – Пешеходы тоже обязаны строго следовать основам дорожной безопасности: соблюдать сигналы светофора, переходить проезжую часть обязательно в предназначенных для этого местах, по пешеходным переходам. Прежде чем начать переход, требуется убедиться в безопасности его совершения. В осенне-зимний период очень большое значение для безопасности пеших участников движения имеет использование в темное время суток световозвращающих элементов”.