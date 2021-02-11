Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Хлевенского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступлений, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления), ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемая, будучи предупрежденная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщила в следственные органы несоответствующую действительности информацию о совершенных в отношении нее должностных преступлений. Женщина обвинила сотрудника полиции и двух инспекторов рыбохраны в злоупотреблении и превышении полномочий при конфликте в селе Даньшино Хлевенского района, в ходе которого должностные лица повредили её автомобиль, а в ответ она причинила рыбинспектору травму уха.

В ходе процессуальной проверки данные сведения не подтвердились. Следователи пришли к выводу, что женщина пытается взять вину на себя за причинение её супругом легкого вреда здоровью рыбинспектора, с которым сложились давние неприязненные отношения. В апреле 2018 года мужчина, находясь на берегу реки, подошел к рыбинспектору, проводившему рейд по браконьерам, и нанес ему удар плеткой, повредив ухо. По данному факту органами внутренних дел расследовалось уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

В марте 2020 года будучи допрошенная в зале суда женщина в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении её супруга дала аналогичные заведомо ложные показания, желая ввести в заблуждение мирового судью и препятствуя установлению истины. Вместе с тем её доводы противоречили фактическим обстоятельствам, установленным как в ходе следствия, так и при рассмотрении уголовного дела в суде, что подтвердилось объективными и достоверными доказательствами, установленными приговором суда. Суд признал её супруга виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

В ходе расследования уголовного дела фигурантка вину в инкриминируемых ей преступлениях против правосудия не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд.