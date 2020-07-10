Женщина продала арестованное приставами имущество. В отношении нее возбудили уголовное дело

В Добринском районном отделении Управления ФССП России по Липецкой области в ходе проверки режима хранения и сохранности арестованного имущества выявлен факт незаконного отчуждения арестованного имущества.

В Добринском районном отделении судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданки В., возбужденное судебным приставом-исполнителем Советского районного отделения УФССП России по Липецкой области. Предмет исполнения – взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ части всех видов заработка и иных доходов ежемесячно, начиная с 2006 года и до исполнения совершеннолетия ребенка.

В 2017 году исполнительное производство было принято к исполнению Добринским РОСП УФССП России по Липецкой области в связи с изменением места проживания должницы. В январе 2020 года в ходе применения мер принудительного взыскания на имущество гражданки В. был наложен арест. Имущество оставлено на ответственное хранение с ограниченным правом пользования.

Совместно с двумя понятыми судебный пристав-исполнитель выехала по адресу фактического проживания женщины для проверки режима хранения арестованного имущества. Во время проверки имущества не оказалось на месте. Переданное должнице на хранение арестованное имущество в феврале 2020 года она продала неизвестному ей человеку, а деньги потратила на личные нужды. В присутствии должницы и понятых судебным приставом-исполнителем был составлен акт проверки режима хранения арестованного имущества.

В июне 2020 г. судебным приставом-исполнителем был составлен рапорт. По результатам проверки в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 312 УК РФ.