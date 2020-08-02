Женщина украла у спящего сожителя телефон

Отделом дознания УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летней ранее судимой уроженки Добринского района в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Установлено, что в мае текущего года обвиняемая находилась в квартире у своего сожителя. Совместно они распивали спиртные напитки, в результате чего между ними произошла ссора. Когда мужчина уснул у обвиняемой возник преступный умысел совершить хищение его сотового телефона. Осуществив задуманное, злоумышленница покинула квартиру.

Добровольно вернуть сотовый телефон женщина отказалась и потерпевший обратился с заявлением в полицию. Стоимость сотового телефона он оценил в 6 290 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по г. Липецку.