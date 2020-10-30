Женщина в Чаплыгине пожаловалась прокурору на отсутствие необходимых лекарств в аптеке

Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку по обращению жительницы г. Чаплыгина, которое она озвучила на личном приеме прокурора области.

Женщина жаловалась, что в условиях напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки в Центральной районной аптеке № 18 г. Чаплыгина отсутствовали в необходимом количестве лекарственные препараты из утвержденного Правительством РФ минимального ассортимента лекарственных средств необходимых для оказания медицинской помощи.

В ходе проверки поступивших доводов информация подтвердилась. В аптеке в достаточном количестве отсутствовали жаропонижающие и противовирусные лекарственные препараты.

Однако в ходе надзорных мероприятий прокуратуры в аптечное учреждение в необходимом количестве были завезены указанные препараты.

Вместе с тем, с целью недопущения нарушения прав граждан на качественное лекарственное обеспечение в дальнейшем, прокурор объявил заведующей аптечным учреждением предостережение, сообщает прокуратура Чаплыгинского района.