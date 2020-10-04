Женщине назначили обязательные работы за неуплату алиментов, но в дело вмешался COVID-19

В мае 2020 года мировой судья в Добринке назначил женщине наказание в виде 30 часов обязательных работ. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Женщина не платила алименты на содержание несовершеннолетней дочери с 11 февраля по 30 апреля 2020 года. Так как официально она не была трудоустроена, образовалась задолженность в размере более 31 тысячи рублей (сумму рассчитали, исходя из среднемесячной заработной платы по России).

Обычное дело, но ситуация стала нестандартной с введением в стране ограничительных мер из-за коронавируса. Алиментщица не согласилась с постановлением мирового судьи и подала жалобу в районный суд с просьбой приостановить его.

Женщина указала, что с 25 марта она находилась на самоизоляции на основании Указа Президента от 25 марта 2020 года в связи с COVID-19. Боязнь выйти из дома не позволила ей трудоустроиться, хотя она знала, что это необходио сделать. И она это сделала, когда ограничения были сняты – устроилась на работу в одно из липецких предприятий.

Несмотря на то, что судебный пристав стоял на своем и просил оставить постановление мирового судьи без изменения, районный суд принял иное решение.

Основанием для отмены состоявшегося по делу судебного акта послужило следующее.

Указом Президента от 25 марта 2020 г. в России в связи с угрозой распространения коронавируса объявили период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Затем, как мы помним, Президент продлил этот период с 4 по 30 апреля. Кроме того, с 30 марта по 30 апреля ограничительные меры были введены на территории Липецкой области. В связи с нахождением на самоизоляции женщина не имела объективной возможности трудиться в указанный выше период.

Довод судебного пристава о том, что алиментщица не обратилась в Добринский центр занятости населения по вопросу трудоустройства, хотя в период с 28 марта по 12 мая данное учреждение работало дистанционно с гражданами через портал «Работа России» и «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области», суд не принял во внимание, так как обращение по вопросу трудоустройства в центр занятости “является правом, а не обязанностью граждан”. Тем более женщина в судебном заседании пояснила суду, что в период ограничительных мер находилась на самоизоляции по месту фактического проживания, а не по месту регистрации, и у нее отсутствовала реальная возможность это сделать.

Кроме того, начало периода неуплаты средств на содержание ребенка вменяется с 11 февраля 2020 года, однако, исполнительное производство было возбуждено 17 февраля, и именно с этой даты необходимо отсчитывать начало периода неуплаты алиментов.

В итоге период неуплаты алиментов составил менее двух месяцев, что свидетельствует об отсутствии в действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

С доводом судебного пристава о том, что за привлекаемый период времени неуплаты алиментных платежей женщина обязана платить алименты, судья согласился, однако, ее действия не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, так как период неуплаты составил менее двух месяцев (отсутствует объективная сторона правонарушения).

В итоге постановление мирового судьи было отменено, а жалоба удовлетворена. Производство по настоящему делу об административном правонарушении решено прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.