Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, утром 4 апреля 2021 года подозреваемый во время конфликта с 46-летней знакомой нанес ей два удара ножом в грудную клетку, после чего с места преступления скрылся. Раненая женщина о произошедшем сообщила дочери по телефону. Потерпевшая была госпитализирована, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи её жизнь вне опасности.

Следствие полагает, что подозреваемый после совершения преступления свел счеты с жизнью. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено вместе с охотничьим ружьем.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.