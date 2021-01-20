Вынесен приговор женщинам, совершившим кражу денег у пенсионера под видом сотрудников газовой службы. Октябрьский районный суд г. Липецка осудил их к 2,5 и 2 годам лишения свободы

Как установил суд, преступление совершено 13 февраля 2020 года. Около 16 часов 30 минут две женщины прошли в подъезд дома по улице Неделина в Липецке вслед за 83-летним мужчиной, который возвращался из магазина. Одна из женщин представилась сотрудницей газовой службы, попросила осмотреть газовое оборудование, проверить счётчик. Пожилой мужчина вошёл в квартиру, женщина проследовала за ним. Входную дверь пенсионер не закрыл.

Пока одна женщина отвлекала внимание хозяина квартиры на кухне, вторая успела пройти в комнату и тайно похитить 33 тысячи рублей. Похитительница ушла незамеченной. Её соучастницу пенсионер проводил до двери, не заподозрив, что стал жертвой преступления.

Как оказалось, обе женщины находились под наблюдением сотрудников полиции. В связи с участившимися случаями краж у лиц пожилого возраста сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Липецку проводили оперативно-розыскные мероприятия. Когда женщины вышли из подъезда дома по улице Неделина, сотрудники полиции стали опрашивать жильцов. 83-летний мужчина рассказал им о приходившей сотруднице газовой службы. Полиция попросила проверить, все ли ценности в квартире на месте. Пенсионер обнаружил пропажу 33 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проследовали за машиной «Лада Приора», куда сели две женщины. Она остановилась у продуктового магазина на улице Фрунзе в Липецке. Лжесотрудница газовой службы покупала продукты со своим сожителем, расплачиваясь деньгами, похищенными у пенсионера. В этот момент они были задержаны сотрудниками полиции. Вторая женщина сидела в машине, в кармане её одежды полицейские при задержании также нашли похищенные деньги.

Женщины оказались жительницами Грязинского района 36-ти и 39-ти лет. Виновными в совершении кражи при задержании они себя не признали. Сообщили, что приходили к пенсионеру, чтобы присмотреть квартиру для коммерческого найма. В суде они сознались в совершении преступления, просили не наказывать их строго. На иждивении у одной из женщин находится один малолетний ребёнок, у другой – трое детей. Обе ранее судимы за кражи.

Октябрьский районный суд г. Липецка назначил 39-летней жительнице Грязинского района Липецкой области наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, а её 36-летней соучастнице – в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 36-летняя жительница Грязинского района уже привлекалась к уголовной ответственности и ранее к ней была применена отсрочка исполнения приговора до достижения ребёнком возраста 14 лет. В настоящее время суд постановил отсрочку приговора отменить и назначить наказание по совокупности двух приговоров в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд путём подачи апелляционной жалобы, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.