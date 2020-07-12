Жила в Паршиновке вдова Героя. Рассказ о русской женщине, родившейся сразу после Октябрьской революции и умершей в 2007 году

СЧАСТЬЕ БЫЛО НЕДОЛГИМ

Рассказ пойдет о русской простой женщине, родившейся сразу после Октябрьской революции, в 1918 г., прожившей всю жизнь в СССР и умершей в 2007 г. после его развала. Ее силу воли и духа не сломили никакие несчастья и невзгоды: голод, война, оккупация фашистов, гибель мужа на фронте, ранняя смерть старшего сына. Свою жизнь она прожила достойно и оставила после себя добрую память.

Попова Анна Ивановна родилась в крестьянской семье в селе Паршиновка Добринского района. В семье родителей Ивана Васильевича и Екатерины Ивановны было 4 ребенка: две сестры и два брата.

В первой половине 30-х годов в средней полосе России были неурожайные годы. Чтобы как-то облегчить жизнь, глава семьи принимает решение переехать на Кубань в хутор Западный. Там и климат помягче, и урожаи повыше.

Анна.

Анна работала в местном колхозе в полеводческой бригаде. Там она встретила свою судьбу. Влюбилась с первого взгляда в такого же молодого, озорного и веселого, как и сама, учетчика тракторной бригады Рогова Мишу, который ответил ей взаимностью. Вскоре они решили пожениться. Отец Анны воспротивился их браку: жених — белорус и родина его далеко. Но любовь взяла верх, и отец смирился, дал благословение.

Михаил.

Их семья жила дружно, весело, супруги всегда были рады гостям.

В 1939 году Михаила призвали в ряды Красной Армии. В мире запахло войной. Семья Ивана Васильевича вернулась на родину. Аня осталась одна в хуторе.

В 1940 году у Роговых родился сын Анатолий, копия отца. Сын не видел его, кроме как на фотографии. Аня по-прежнему жила на хуторе, работала в поле, растила сынишку и ждала мужа. Но в 1941 году началась война. Михаил воевал на Южном, Юго-Западном, 2-м Украинском фронтах.

В ОККУПАЦИИ

Рассказывает внучка Героя Ширяева (Рогова) Галина Анатольевна.

— Бабушка Нюра не любила вспоминать прошлое, она жила настоящим. Но кое-что рассказывала о своей жизни на Кубани. После замужества Анна забеременела. С мужем Мишей с нетерпением ждали первенца. Будущий отец мечтал, если родится девочка, назвать ее Галей. Но на последних месяцах беременности Анна по неосторожности подняла что-то тяжелое и потеряла ребенка.

Когда я родилась, бабушка попросила сына и сноху назвать меня Галей. «Так Миша хотел», — говорила она. Родители не смогли ей отказать в этой просьбе.

В 1942 году хутор Западный заняли фашисты. В соседнем доме жили немцы, и один из них приходил к их двору и подолгу смотрел на маленького Толика. Бабушка решила, что немец задумал что-то недоброе. И тогда она не стала умывать сына, играющего во дворе около печи, и тот постоянно был чумазый.

Однажды тот немец начал в грубой форме что-то говорить бабушке, показывая на сынишку. Она не понимала, в чем дело. Тогда он показал фотокарточку, на которой были он с женой и маленьким ухоженным ребенком. Мол, надо и ее сына умыть и одеть в чистую одежду. Только теперь Анна поняла, что немец скучал по своей семье. Как же она ненавидела фашистов и даже этого, который, глядя на ее сына, думал о своем ребенке. Мысли ее были обращены к Мише: «Бей их, проклятых гадов, быстрей освободи нас. Миша, прости, когда не будет фашистов, сынишка будет умытый и чистенький, как раньше…».

Оккупанты обязали жителей хутора печь для них хлеб и делать сливочное масло. Придя за продуктами, немец намазал на хлеб масло и подал бабушке. Она не знала, что надо делать. Тогда он приставил пистолет ей к виску. В голове промелькнуло: убьет, а что будет с сыном? Она откусила кусочек. Только убедившись, что продукты не отравлены, забрал их и велел готовить еще.

«ВАШ МУЖ ГЕРОЙСКИ ПОГИБ…»

До прихода немцев Анна изредка получала треугольники от любимого, радуясь, что жив. И ждала. Но не дождалась. В конце 1944 года получила последнюю скорбную весточку, что ее муж Рогов М.С. геройски погиб.

Из наградного листа к званию Героя Советского Союза:

«29.8.1944 года при подходе 223 кавалерийского полка к укреплённому району у высот 1135, 1006, 986 противник сильным организованным огнём не давал возможности полку овладеть укреплённым районом, что приводило к срыву выполнения поставленной задачи. Боевые порядки подползли на 70-80 метров к траншеям. Противник начал забрасывать гранатами, не давая возможности подняться. Требовалась особая группа смельчаков, чтобы она могла увлечь подразделения на штурм этих укреплений. Командир полка запросил 3 и 4 эскадроны о выделении штурмующих групп из охотников. Старшина Рогов первым дал согласие. Он взял с собой охотников-казаков: Уланова, Чугуева, сержанта Томилова и пошёл в обход левого фланга укреплённого района (северо-восточный склон высоты 1135), преодолев минное поле противника, исключительной храбростью и умелым действием первым ворвался в немецкую траншею, расстреляв прислугу станкового пулемёта, одновременно из захваченной траншеи гранатами уничтожил ДЗОТ противника и тем самым решил исход боя 4-го эскадрона, который действовал на главном направлении полка к немецкому оборонительному сооружению на скатах высот 1135 и 549. За проявленную инициативу, героизм и отвагу ходатайствую о присвоении старшине Рогову звания Героя Советского Союза. Командир 223-го кавалерийского полка майор Ганжин».

25 октября 1944 года старшина М.С. Рогов погиб в бою при освобождении Венгрии. Похоронен в городе Надькалло, где установлен памятный обелиск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшине Рогову Михаилу Сафроновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Обелиск Герою Советского Союза Рогову М.С. в Венгрии.

НА МАЛОЙ РОДИНЕ

После войны Анна решила вернуться на малую родину, в Паршиновку. Сначала жила у родителей, а потом ей купили рядом избу. Повзрослев, сын Анатолий построил добротный дом, в котором стала жить и его мать. Замуж она больше не вышла.

Анатолий судьбу свою связал с селом. Как и отец, работал в колхозе помощником бригадира, счетным работником сельсовета. Был хорошим плотником, печником, как говорят, мастер на все руки. Его дочь Галина и сын Николай, очень похожий на отца и деда, живут в Липецке, а сын Михаил, названный в честь дедушки, — в Паршиновке.

В 1948 году у Анны родился второй сын Петр. После окончания школы он выучился на первоклассного сварщика и остался жить в Липецке.

Анна Ивановна до выхода на пенсию работала в колхозе. Женщинам давали по несколько гектаров свеклы. Пололи и выкапывали ее вручную. Инициативную и честную Анну Ивановну руководители колхоза назначили звеньевой свекловичного звена, причем на общественных началах. Если на прополке свеклы женщины трудились каждая на своей полоске, то во время уборки и особенно вывозки свеклы на пункт приема звеньевой приходилось проявлять смекалку: необходимо найти машину, уговорить водителя, чтобы поехал в их звено перевезти свеклу. Шофера были прикомандированные из района, капризные. Кто лучше накормит да еще поставит «горячительного», туда и поедут. Приходилось звеньевой жертвовать иногда и последней курочкой. Столовой в колхозе не было.

Анна Ивановна буквально дневала и ночевала на работе. Если бы сутки были длиннее, их бы все равно не хватало. А ведь было еще и домашнее хозяйство. Но отказаться от руководства звеном ей не позволяла совесть. Вот такая была, так воспитали родители.

НЕ ЛЮБИЛА УНЫВАТЬ

Анна Ивановна была общительная, добрая, жалостливая не только к своим детям, снохам, внукам, но и даже к незнакомым ей людям. Всегда готова была прийти на помощь. К примеру, по соседству жил одинокий мужчина, которому она постоянно помогала: передавала оставшиеся от сыновей вещи, кормила домашней едой. А готовить она была мастерица, особенно ее пироги славились на всю округу. Их она пекла на улице в миниатюрной русской печке, сложенной своими руками. Говорила, что такие печки были в хуторе Западном на Кубани около каждого дома.

Жила Анна Ивановна с семьей Анатолия. Сын и сноха Валентина (она была начальником цеха на свиноводческом комплексе) много времени уделяли работе. Все домашние дела, хозяйство, а также присмотр за тремя внуками полностью лежали на хрупких плечах бабушки Нюры. Летом приезжали на каникулы еще две дочки Петра, ее внучки из Липецка. На трудности она никогда не жаловалась.

На праздниках Анна Ивановна была всегда заводилой: пела, плясала, не давала никому скучать. Особенно весело было, когда заканчивали вывозить свеклу с поля. Собирались всем звеном в избе у звеньевой, накрывали скромный стол и веселились до утра.

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Вдова никогда ни перед кем не хвасталась, что муж ее Герой. Многие жители в селе даже не знали об этом. Когда ей приходилось очень трудно в жизни, не обращалась за помощью к местной или районной власти, хотя имела на то право.

Только иногда, если сильно взгрустнется, достанет из сундука самую ценную для нее вещь — Грамоту о присвоении звания Героя ее мужу, вспомнит их короткую совместную супружескую жизнь. Всплакнет и помечтает, как бы хорошо они жили со своими детьми, внуками, если бы не было этой проклятой войны. И спрячет ценный документ в сундук до следующего раза.

Долгое время семья Анны Ивановны поддерживала связь с родственниками М.С. Рогова, проживающими в Белоруссии. Они ездили на родину Героя, а его сестры приезжали в Паршиновку.

После смерти сына Анатолия она жила со снохой до своей кончины. Валентина с дочерней любовью ухаживала за свекровью, помня все доброе о ней.

Учитывая многочисленные просьбы жителей села, улицу, где проживала вдова, назвали в честь ее мужа Героя Советского Союза Рогова Михаила Сафроновича.

Александр ПОПОВ.