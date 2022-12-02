Право на жилищные сертификаты и единовременные выплаты имеют жители Херсона или части Херсонской области, вынужденно покинувшие эти места и выбравшие Липецкую область постоянным местом жительства. Соответствующее постановление принято правительством региона.

С помощью жилищного сертификата можно приобрести квартиру или дом в Липецкой области как на первичном, так и на вторичном рынках. Его сумма рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра жилья в России – сейчас это 83420 рублей – и количества членов семьи. Если человек живет один, он получит выплату на 33 квадратных метра, на семью из двух человек предоставят сумму на приобретение жилья на 42 квадратных метра, из трех и более человек – по 18 квадратных метра на каждого члена семьи.

Обращаться за получением сертификата можно в управление социальной политики Липецкой области или в любой многофункциональный центр «Мои документы». При этом необходимо предоставить подлинники документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи и подтверждающих факт постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области. Это могут быть паспорт России, документы, выданные органами публичной власти Херсонской области, другими органами Украины. Документы на украинском языке представляются с переводом на русский язык в простой письменной форме. Сделать его можно в Липецкой торгово-промышленной палате, которая находится в Липецке на улице Первомайская, 78.

После получения жилищного сертификата с указанной в нем суммой гражданин самостоятельно ищет жилое помещение. Выбрав подходящий вариант, владелец сертификата заключает договор купли-продажи с продавцом, регистрирует договор в Росреестре. Затем обращается в управление социальной политики Липецкой области или в МФЦ с заявлением о перечислении денежных средств. Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи; сертификат; договор купли-продажи с обязательным указанием реквизитов сертификата и реквизиты счета продавца.

Кроме жилищного сертификата переселенцы из Херсона и части Херсонской области имеют право на получение 100 тыс. рублей единовременно на каждого члены семья для приобретения имущества. Обращаться за этой помощью нужно также в управление социальной политики Липецкой области или в МФЦ. Предоставляются те же документы, что и при получении жилищного сертификата, а также сведения о реквизитах расчетного счета, открытого в банке.

«Вынужденные покинуть свои дома херсонцы при желании смогут без лишних хлопот приобрести новое жилье в Липецкой области. Кроме того, мы готовы помочь в трудоустройстве, оформлении социальных мер поддержки, решении других вопросов», – отметила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова. Уточнить подробности получения жилищного сертификата и единовременной выплаты можно по номеру единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, добавочный 2. Также эта информация есть на страницах управления социальной политики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их легко найти по адресу @szn48.