Материнский капитал на улучшение жилищных условий потратили 1432 семьи Липецкой области. 1031 семья оплатила первоначальный ипотечный взнос и погасила основной долг по кредитам. 295 заявителей вложили средства в приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, еще 106 человек — на строительство или реконструкцию жилья и долевое участие. Областной Социальный фонд РФ перечислил на счета застройщиков, кредитных учреждений, жилищных кооперативов и физлиц больше 860 миллионов рублей.

Улучшение жилищных условий по-прежнему остается самым востребованным направлением использования средств материнского капитала у липчан, отметили в реготдотделении СФР. Если семья хочет направить его на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на погашение жилищных кредитов и займов, то средствами родители могут воспользоваться сразу после рождения ребенка. Во всех остальных случаях — при достижении ребёнком трёх лет.

Приобретаемое жилье должно находиться на территории России, быть пригодным для постоянного проживания. Покупать квартиру или дом в ветхом (аварийном) состоянии не разрешается.

Заявление на использование средств маткапитала можно подать на Госуслугах или при оформлении жилищного кредита в банке. Для этого облотделение Соцфонда заключило соглашения о взаимодействии с 21 кредитной организацией региона. Супруги обязаны оформить приобретаемое жилое помещение в общую собственность и собственность детей с определением размера долей по соглашению. Копии документов необходимо предоставить в отделение СФР по Липецкой области.