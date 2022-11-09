Жилищные условия за счет средств материнского семейного капитала с начала года улучшили 300 семей Липецкой области. На эти цели было направлено более 87 млн рублей.

«Поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений государственной политики. В стране реализуется множество программ, направленных на улучшение жизни россиян и воспитания молодого поколения. Региональное управление социальной политики всегда готово помочь липчанам разобраться в предоставляемых мерах и льготах и начать ими пользоваться», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Маткапитал предоставляется в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка граждан при рождении детей» нацпроекта «Демография». Российские семьи могут направить средства материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий, а именно: на приобретение жилья, уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, в том числе на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции.

Использование маткапитала при строительстве дома осуществляется в два этапа. Сразу после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина имеющейся суммы материнского капитала. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет подрядная организация, деньги перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой.

Стоит отметить, что пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не считается улучшением жилищных условий. Что касается таких работ, как замена крыши, окон или подведение коммуникаций, то они могут осуществляться в рамках реконструкции дома, но только если при этом увеличивается жилая площадь. В таком случае семья сможет использовать материнский капитал.

Средства на строительство жилья выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполнилось 3 года. Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.