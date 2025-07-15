Жилой комплекс для работников АПК возводят в Добринке

Строительство современного малоэтажного жилого комплекса идет в поселке Добринка Липецкой области. До конца 2025 года здесь появится 24 новых благоустроенных дома, предназначенных для работников агропромышленного комплекса района.

Площадь дома будет зависеть от состава семьи: 72 квадратных метра для семьи до четырех человек, 90 кв м – до пяти и 126 – для многодетной семьи. Современная планировка домов предусматривает изолированные комнаты, просторную кухню, санузел и прихожую. Во всем доме — пластиковые окна. Немалая придомовая территория позволяет со временем разместить на ней различные хозяйственные постройки. Найдется место и для сада, и для огорода.

Все дома будут сдаваться «под ключ», с настенными двухконтурными газовыми котлами, кухонными плитами, на полу — линолеум, на стенах — обои. Несколько лет назад на месте нынешней грандиозной стройки ничего не было, кроме травы, полевых цветов и редких кустов. Сейчас здесь четыре улицы: Зеленая, Новая, Рабочая и Дальняя, которые приросли красивыми домами. В новостройках уже живут семьи врачей, педагогов и сельхозработников, первыми получившие заветные ключи. Рядом появилась детская площадка. Выезд к асфальту и проезд между домами пока что щебеночный, но после сдачи 24-х домов МЖК власти рассматривают вопрос их асфальтирования. Всего же в Добринском районе по программе КРСТ уже построено 15 домов: 12 в поселке Добринка и 3 – в деревне Благодать.

«Строительство современного жилого комплекса в Добринке – яркий пример эффективной реализации госпрограммы КРСТ. Благодаря софинансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также поддержке сельхозпредприятий, мы создаем комфортные условия для жизни и работы специалистов на селе. Уникальные условия выкупа жилья – за 10% после 5 лет и всего за 1% после 10 лет работы – это наша серьезная инвестиция в закрепление кадров. 24 новых дома в Добринке, 20 квартир в Добровском, первый многоквартирный дом в Тербунском – программа КРСТ выходит на новый уровень, формируя современную инфраструктуру и уверенность в будущем для жителей сельских территорий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.