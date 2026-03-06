Жильё для молодого педагога

Чтобы молодые специалисты возвращались на малую родину и работали здесь, они должны иметь свое жилье. Об этом, прежде всего, и заботятся руководители Добринского округа.

Долгожданное и радостное событие недавно произошло в жизни молодого педагога Ирины Буданцевой. По поручению главы Добринского округа Александра Пасынкова его заместитель Олег Малыхин в торжественной обстановке вручил ключи от нового просторного и уютного дома Ирине Владимировне, который располагается в растущем микрорайоне «Прогресс» в Добринке.

Молодая учительница ведёт уроки музыки в гимназии села Ольговка. Помимо этого, она ещё является преподавателем по вокалу и фортепиано в Добринской детской школе искусств имени Н.А. Обуховой.

Ирина Владимировна родилась в Добринке. Окончила вторую школу и поступила в Липецкий колледж искусств имени К.Н. Игумнова по специальности «хоровое дирижирование». Аналогичное направление она окончила в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте в 2024 году. Устроилась учителем музыки в Ольговскую гимназию. Как молодой специалист получила региональные выплаты, так называемые подъемные.

В 2024 году молодой специалист вступила в муниципальную программу «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2025 годы» и встала на очередь на получение жилья.

И вот Ирина Владимировна дождалась своей очереди. Сразу же после получения заветных ключей девушка вместе с мамой Надеждой Владимировной на правах хозяйки отправилась посмотреть своё новое жильё. И оно пришлось ей по душе…