Виктор Васильевич АГАРКОВ, руководитель Добринского филиала Всероссийского общества слепых, 14 января отметил 60-летие.

Родился юбиляр в Ровенке 10-м ребёнком в семье. Родители Василий Филиппович и Татьяна Дмитриевна — простые колхозники: механизатор и свекловичница. Мама успевала и детей воспитывать, и гектары свёклы обрабатывать. «Спала всю жизнь на кулаке, — говорила она о себе. — Голова сползёт с руки, я очнусь, скорее на часы гляжу, чтобы не проспать: еды приготовить, корову подоить и в стадо проводить, и — бегом на поле. Муж там тоже с зари до зари».

Вот у таких трудяг и воспитывались дети. Сами, вырастая, старались помогать маме с папой дома и в поле. Только судьбу младшенького Вити сладкой не назовёшь, хоть и нянчились с ним все старшие, и любили (и любят) его всей душой.

В 4 годика мальчик заболел корью и перестал видеть в одночасье. Обезумевшие родители не могли понять сразу, почему их сынок белым днём стал просить: «Включите свет, темно очень…».

Возили его по всему Союзу: и в Киев, и в Молдавию, и в Москву, чтобы хоть как-то восстановить зрение. Удалось на время помочь. Виктор вместе с ровесниками даже пошёл в школу, хорошо учился. После 9 классов поступил в Усманский аграрный техникум, только там писать уже не мог, всё запоминал. А на 3-м курсе, во время каникул, опять случилось несчастье: помогал родственникам на стройке и, видно, от тяжёлого подъёма глаза вновь перестали видеть… Уже навсегда. Это случилось ровно 40 лет назад, в 1982-м году.

Пришлось оставить учёбу, стал подопечным общества слепых. (С 1994-го года его самого, серьёзного и неравнодушного человека, избрали руководителем Добринского филиала Всероссийского общества слепых, какое В.В. Агарков по сей день возглавляет).

Только жизнь всё-таки сжалилась над Виктором: в 1983-м встретил судьбу. Ольга Викторовна работала тогда главным бухгалтером в Сельхозтехнике, там же трудилась и его сестра Анна. Она и познакомила брата со своей будущей невесткой.

— У меня и тени сомнения не возникло в тот момент, что выхожу замуж за инвалида, — признаётся супруга. — Мы венчались в церкви, хоть в советское время это было непросто. Мама тоже меня благословила на этот брак. Зять ей сразу понравился: непьющий, ответственный человек и к тому же, как это странно ни прозвучит, работяга. Он ни минуты не посидит без дела. Мы с ним держали корову, быков, поросят. Забота о подворье в основном лежала на плечах мужа. И до сей поры его главное хобби — это домашние животные, мы держим сейчас кроликов. Точнее, Виктор держит их — его любимцы.

О.В. Агаркова давно стала глазами и руками мужа. Она же его личный водитель. Вместе с ним воспитали дочь Надежду, какая сначала радовала маму с папой успехами в школе, окончив её с медалью, потом — с красным дипломом экологический факультет ВГУ.

— Папа очень добрый и заботливый человек. Я с самого раннего детства понимала, насколько ему тяжело в жизни и старалась помочь. Несмотря на то что девочка, везде ходила за ним хвостиком: то гвоздь ему подам, то молоток. Помню, как он что-то собирался мастерить, а я с линейкой отмеряла сантиметры, по его заданию перемеряя их по несколько раз, чтоб наверняка. Сейчас мои дети, второклассник Женя и 4-летняя Вероничка, каких папа обожает, тоже стараются поддержать дедушку.

Их семейство давно привыкло жить так, чтобы было комфортно хозяину. Где вещь или его рабочий инструмент взяли, там и должны положить: он ориентируется по памяти, на ощупь.

Несмотря на свой недуг, глава семейства — добрый и весёлый человек. Домочадцы отмечают в своём Викторе Васильевиче огромную силу воли и сильный характер. С В.В. Агаркова многие земляки могут брать пример в трудную жизни минуту. Все родные и близкие поздравляют его с днём рождения, желают бодрости духа и долголетия.