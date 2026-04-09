Жить в ладу с людьми и совестью

Секрет долголетия Антониды Куновой из Ольховки, отметившей вековой юбилей

С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ К ЮБИЛЯРШЕ

Огромные букеты цветов, самые близкие и родные люди рядом, торт с цифрой 100 — так Антонида Петровна Кунова из Ольховки отметила свой вековой юбилей.

Она встречала гостей слегка смущенной улыбкой. Ведь, помимо детей и внуков, поздравить долгожительницу приехали начальник Нижнематренского территориального отдела Сергей Бирюков и представитель центра соцзащиты Оксана Ярославцева. Но про обязанности хозяйки дома именинница не забыла: зорко следила за тем, чтобы все гости удобно разместились, отведали праздничное угощение. И даже попутно дала интервью для нашей газеты.

— Она такая — наша мама, — улыбаются дочки юбилярши. — Всю жизнь к людям по-доброму относится. Ко всем внимательна и заботлива о каждом…

Дети как-то посчитали, сколько потомков у Антониды и Сергея Куновых: 87 человек!

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

Родилась Антонида Петровна 27 марта 1926 года в с. Березняговка, что в соседней Усмани. Ее юность и молодость пришлись на суровые военные годы. 15-летней девчонкой копала окопы под Воронежем, грузила лопатой руду в Липецке на Сырском руднике. В биографии есть даже тюремное заключение — девушку осудили на пять лет за то, что она, панически боявшаяся замкнутого пространства, самовольно оставила работу в шахте. Пошла на такой шаг осознанно, понимая, что придется за это отвечать. Но тюрьма страшила меньше, чем шахта. Уехала домой, где ее и арестовал милиционер.

Срок отбывала на лесоповале в Кировской области. Пережить неволю помогло то, что она, деревенская девушка, умела доить коров. Ее приставили к буренкам. Привычное с малолетства дело, да еще возможность попить молочка сделали ее заключение не таким уж страшным.

Из тюрьмы вернулась раньше срока, летом 1948 года ее амнистировали за хорошую работу.

В свои сто лет Антонида Петровна по-прежнему хозяйка в доме, любимая мама и бабушка.

СОРОК ЛЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Плакать над своей судьбой Тоня не стала — не такой у нее характер. Да и молодость брала свое. Березняговская молодежь любила ходить на гулянья к Красному мосту в Ольховку. Здесь она и познакомилась со своим будущим мужем. Сергей был на два года старше, фронтовик, инвалид войны, бывший командир бронемашины, награжденный медалью «За отвагу». Она — первая в девичьем кругу певунья и плясунья. Как-то ольховский паренек-гармонист от души сделал ей комплимент: «Ты, Тоня, лучше всех страдания поешь. Тут тебе равных нет».

Не один парень заглядывался на Антониду, но она выбрала Сергея и сразу честно рассказала ему о своих злоключениях, чтобы не было в их отношениях обмана. А на Покров сыграли свадьбу.

Судьба подарила им сорок лет счастливой жизни, как говорят, в любви и согласии. Сергей Михайлович оказался очень хорошим семьянином, да к тому же мастером на все руки: строитель, лучший на всю округу печник… Никакой работы не чурался, чтобы обеспечить свою быстро растущую семью. Несмотря на фронтовые увечья, трудился в стройбригаде, был истопником, клал печи на заказ.

Торт с трехзначным числом лет. Не каждый удостоится такого подарка в свой день рождения.

СКОЛЬКО БОГ ПОСЛАЛ

Детей в семье Куновых родилось столько, сколько Бог послал. Десять сыновей и дочек воспитали супруги. Старшие — двойняшки Виктор и Николай с 1949 года, младшая Ольга с 1969-го. Между ними: Петр, Михаил, Дмитрий, Владимир, Галина, Татьяна и Нина.

— Папа был очень мягким, добрым человеком, — вспоминают дочери. — Никогда нас не наказывал. Мама, если и ругала, то за дело, — когда мы подвергали себя какой-нибудь опасности. Строгости особой в воспитании не было. Дисциплина и послушание у нас строились на уважении к папе и маме.

Расти в обстановке любви и семейного согласия, где все помогают друг другу, — великое счастье, за которое уже взрослые дети, имеющие своих внуков, благодарны родителям.

— Яркая картинка из детства: в праздник мама встает чуть свет и начинает стряпать, — вспоминает дочь Татьяна. — По всему дому разносится аппетитный запах ее блинчиков, дарящий предвкушение чего-то очень радостного. А еще не было ничего вкуснее маминого хлеба, который она пекла в русской печи, сложенной руками папы. В магазине мы его покупали очень редко. До сих пор перед глазами эти душистые ковриги с румяной корочкой, только из печи, заботливо прикрытые белым полотенцем.

Дети Куновых помнят своих родителей в постоянной работе. Они построили два дома. Первый был саманным, совсем небольшим. Второй возвели в 1975 году — просторный, под стать большой семье. Он и сегодня согревает своим теплом всех, кто спешит под мамино крылышко. Сергей Михайлович умер рано — на 64-м году жизни. Сказались фронтовые раны, которые всю жизнь донимали ветерана.

Антонида Петровна, будучи многодетной мамой, имеет еще и больше двадцати лет трудового стажа. Работала свекловичницей, а уйдя на пенсию, ухаживала за колхозными овцами. Большое хозяйство держала.

— И когда она только все успевала? — удивляются уже взрослые дети. — Мы хоть и из многодетной семьи были, а никогда хуже других ребят не ходили. Одежда всегда была выстирана и выглажена. Даже если поставит мама заплаточку на прореху, то она совсем незаметной будет. Аккуратность и чистоплотность у нее в крови.

Трудолюбивые родители тому же учили своих детей. Все они с ранних лет помогали по хозяйству, девочки перенимали от мамы мастерство рукоделия. Словом, ко взрослой самостоятельной жизни дети Куновых были хорошо подготовлены.

СВЕКРОВЬ И ТЕЩА — ВТОРАЯ МАМА

— Я знала, что моя свекровь — самая чистоплотная женщина в Ольховке, не в обиду другим будет сказано, — говорит сноха юбилярши Людмила Владимировна Кунова. — Но все равно удивилась, как у нее налажен быт, когда 50 лет назад пришла в эту семью. Сначала поразил стоявший посреди дома ткацкий станок (такого больше ни у кого в селе не было), на котором она ткала домашние половички. А когда увидела ее сундук, так и ахнула: у каждого члена семьи своя стопочка белья — выстиранная, выглаженная и аккуратно сложенная.

— А у меня и сейчас так, — улыбается хозяйка. — Если хотите, могу показать. И сундук цел, и вещи в нем разложены по-моему.

Людмила, по ее словам, многому научилась у своей свекрови, которую всегда называла только мамой. Ведь она росла сиротой, и Антонида Петровна приняла ее, как родную дочку, даже виду не подавала, если у молодой невестки первое время что-то не получалось в хозяйственных делах. Постепенно всему научилась.

Деликатность — еще одна черта характера нашей героини. Она никогда не позволяла себе вмешиваться в семейные дела детей и внуков, навязывать им свое мнение. Ни с кем не ссорилась и не ругалась.

«СНАЧАЛА ДЕЛО СДЕЛАЙ, ПОТОМ ОТДЫХАЙ»

Антонида Петровна пережила уже не одну потерю. В ее доме на видном месте стоят фотографии ушедших супруга и пятерых сыновей. Молится о них каждый день.

И все же юбилярша считает себя счастливой женщиной. Ее богатство: 19 внуков, 23 правнука и 5 праправнуков. Все помнят и любят бабушку. В день рождения не смолкал ее сотовый телефон. Одной из первых позвонила внучка Таня из Киргизии, чтобы поздравить бабушку с круглой датой.

— Какой же добрый человек придумал эти телефоны, — с благодарностью говорит А.П. Кунова. — Что бы мы без них делали.

Антонида Петровна с уважением относится к благам цивилизации. И в то же время, качая головой, говорит дочкам:

— Сейчас жизнь хорошая, легкая. Все на кнопочках: нажал на одну — газ включили, на другую — еду разогрели, на третью — машинка за вас стирать начала. В 60 лет люди огороды побросали, где это видано? И еще говорите, что устали, мол, отдохнуть надо. От чего вам нынешним уставать-то?

Сама юбилярша до 70 лет еще держала корову. До 95-ти вела хозяйство. Последние пять лет дети освободили ее от домашних хлопот.

По очереди живут с мамой, ухаживают за ней и стараются обязательно чем-нибудь порадовать. Буквально на всех семейных фотографиях она с цветами в руках. Дети и внуки знают, что такое внимание маме приятно и часто вручают ей букетики.

— Жить ни к кому не пойду, — говорит Антонида Петровна. — Дома у себя лучше.

И, действительно, здесь она хозяйка. Бывает, «девчонок» своих пожурит, если те не по ее делают или замешкаются что-то сделать по хозяйству: «Сначала дело сделай, а потом садись, разговаривай».

Встает наша героиня рано утром. Сама измеряет давление, принимает, если нужно, лекарство. Ясности ума столетней юбилярши можно только позавидовать. Хорошо помнит таблицу умножения, сама считает коммунальные платежи. Казалось бы, простые житейские вещи, но для человека ее возраста — большое достижение.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ?

— Как прожить долго? — задаю самый главный вопрос долгожительнице.

— Ни с кем не ругаться, не сплетничать и не осуждать людей, — отвечает она. — Я 76 лет в Ольховке живу и ни разу с соседями не поссорилась.

Антонида Петровна очень хорошо отзывается о людях, помнит добро. Например, по сей день благодарит бригадира, который когда-то ставил ее на работу поближе к дому, чтобы она могла сбегать ребятишек покормить и телят напоить…

Находит поддержку в вере. В 70-летнем возрасте активно подключилась к восстановлению сельского храма. Наравне с молодыми ходила работать. Всегда постилась и даже сейчас установила себе определенные ограничения в еде, чтобы как положено встретить Светлое Христово Воскресение.

СЧАСТЛИВАЯ СТАРОСТЬ

Старость тоже бывает счастливой. У такой доброй женщины, как Антонида Петровна Кунова, она такой и должна быть — в окружении любящих людей.

— Мама по-прежнему объединяет всех нас, — говорят ее дети. — Мы спешим в родительский дом на выходные и в любые праздники, когда за стол меньше двадцати человек не садится.

Никто не поспорит: далеко не каждая мама в старости получит от детей заслуженную заботу. Наша героиня в этом смысле счастливая женщина. Но по-другому и быть не могло в построенной ею семье.