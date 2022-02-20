Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 15 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в гостях 47-летнего знакомого в квартире дома по улице Л. Толстого в городе Данкове, распивал спиртные напитки с хозяином помещения. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошел конфликт. В ответ на оскорбления хозяина дома гость нанес обидчику удары кулаками по голове и покинул место происшествия. За медицинской помощью утром 16 февраля обратилась сожительница потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевший скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.